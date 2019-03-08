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Венесуэла должна выплатить ConocoPhillips $8 млрд по спору вокруг национализации

Такое решение принял арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Венесуэла должна выплатить энергетической корпорации ConocoPhillips более $8 млрд по иску, связанному с национализацией нефтяной промышленности южноамериканской страны в 2007 году. Соответствующее решение принял арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).

Решение было вынесено еще 27 февраля, однако документ был обнародован на сайте организации только в пятницу. Арбитраж постановил, что власти страны должны выплатить в общей сложности порядка $8 млрд трем подразделениям ConocoPhillips под годовую процентную ставку в 5,5%.

Ранее Международная торговая палата (МТП) по итогам арбитражного разбирательства присудила ConocoPhillips около $2 млрд в связи с национализацией нефтяной промышленности в Венесуэле. Арбитраж решил, что такие действия нарушают ряд контрактных обязательств государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. После этого ConocoPhillips в рамках исполнения данного решения взяла под контроль ряд принадлежавших PDVSA активов на Карибах. PDVSA позднее согласилась выплатить $2 млрд.

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