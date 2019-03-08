Китайские инвесторы выделят €15 млрд на строительство тоннеля Хельсинки-Таллин

ТАСС, 9 марта. Китайская корпорация Touchstone Capital Partners Ltd выделит €15 млрд на строительство подводного железнодорожного тоннеля между Финляндией и Эстонией. Соответствующее заявление было опубликовано в пятницу на сайте компании FinEst Bay Area, занимающейся проектом.

"Мы очень довольны переговорами и достигнутым соглашением. У Touchstone большой опыт в финансировании подобных больших частных инфраструктурных проектов", - приводятся в заявлении слова представителя компании FinEst Bay Area.

Отмечается также, что детали финансирования будут согласованы в ближайшие полгода. Инвестиции китайского фонда станут дополнением к €100 млн инвестиций, полученным FinEst Bay Area в конце 2018 года от корпорации из Объединенных Арабских Эмиратов ARJ Holding LLC, указано в пресс-релизе.

Компания FinEst Bay Area была создана финским бизнесменом Питером Вестербакой для проектирования и строительства железнодорожного тоннеля Хельсинки-Таллин.

Ожидается, что первый скоростной поезд, способный разгоняться до 350 км/ч, отправится по тоннелю 24 декабря 2024 года. Купив билет за €50, пассажир потратит на дорогу от Таллина до Хельсинки около 20 минут.

Согласно опубликованному в начале 2018 года ТЭО проекта, тоннель протяженностью около 100 км присоединится к Rail Baltica - железной дороге европейской колеи, которая к 2026 году свяжет Таллин с Варшавой. Стоимость строительства предварительно оценивается в €15 млрд - €20 млрд.

В настоящее время доехать от Хельсинки до Таллина можно, в частности, за два часа на пароме.