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Арест главы Nissan и Renault

Nissan и Mitsubishi закроют совместную компанию, связанную с делом Карлоса Гона

Фирма была основана для укрепления связей между автопроизводителями и выплаты премий новым сотрудникам

ТОКИО, 9 марта. /ТАСС/. Японские автопроизводители Nissan и Mitsubishi намерены прекратить деятельность совместной компании Nissan - Mitsubishi B.V. Она зарегистрирована в Нидерландах и связана с делом о финансовых махинациях бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, сообщило в субботу агентство Дзидзи.

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Фирма основана в августе 2017 года для укрепления связей между автопроизводителями и выплаты премий новым сотрудникам двух компаний. Nissan - Mitsubishi B.V. подчеркивала, что три ее директора - Карлос Гон, Хирото Саикава из Nissan и Осаму Масуко из Mitsubishi - не могли претендовать на какие-либо выплаты через нее. Предприятие утвердило Гона в качестве нового сотрудника, что позволило снять данное ограничение, однако не уведомило об этом руководителей входящих в альянс компаний.

Проведенное в начале года расследование показало, что в 2018 году в фонд компании поступило около $18 млн, половина из этой суммы была нелегальным образом выплачена Гону. Саикава и Масуко подобных вознаграждений не получали.

За счет закрытия совместной компании в Нидерландах Nissan и Mitsubishi намерены показать, что полностью берут на себя ответственность за финансовые махинации с выплатами Гону и готовы работать над восстановлением репутации.

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ЯпонияФранцияАрест главы Nissan и Renault
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