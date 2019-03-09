Новый российский авиадвигатель ВК-800С будет сертифицирован в 2020 году

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Сертификация нового российского авиадвигателя ВК-800С состоится в 2020 году. Об этом в среду сообщила пресс-служба Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ).

"В 2020 году планируется сертификация самолета с двигателем ВК-800С", - цитирует пресс-служба ведущего конструктора проекта Виталия Логинова. По словам разработчика, первоочередная задача заключается в изготовлении двигателей типовой конструкции и начале сертификационных испытаний.

"Уже прошла макетная комиссия с участием специалистов сертификационного центра ЦИАМ, - отметил Логинов. - В этом году рассчитываем на плотную работу с институтом".

19 апреля пермское предприятие холдинга "Вертолеты России" "Редуктор-ПМ" и Уральский завод гражданской авиации представили новый двигатель ВК-800. По данным предприятий, двигатель разработан для силовой установки однодвигательных и двухдвигательных самолетов малой и региональной авиации. Основным самолетом, на который поставят двигатель ВК-800, станет L-410 - его новые модификации.