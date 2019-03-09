Британская торговая сеть Asda прекращает продавать ножи в своих магазинах

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Британская сеть супермаркетов Asda объявила о прекращении розничной продажи кухонных ножей в своих магазинах, которые должны быть сняты с прилавков до конца апреля на фоне рекордного числа преступлений с применением холодного оружия в Соединенном Королевстве. Об этом в субботу сообщил телеканал Sky News.

"Нам известно, что [кухонные] ножи воруют чаще всего среди прочих режущих изделий, именно поэтому мы решили убрать их из наших магазинов", - сказал старший вице-президент Asda Ник Джонс, отметив, что таким образом торговая сеть рассчитывает помочь властям взять под контроль ситуацию.

В британском МВД тем временем приветствовали решение сети Asda, которая последовала примеру другого британского ретейлера Poundland, объявившего в сентябре 2018 года о прекращении продаж кухонных ножей во всех своих магазинах. В настоящее время в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии действует запрет на продажу несовершеннолетним любых ножей, однако в Шотландии возрастное ограничение снижено до 16 лет.

Власти Соединенного Королевства предпринимают срочные меры в связи с резким всплеском уровня преступности на улицах британских городов. Два последних резонансных преступления произошли на прошлой неделе в Лондоне и Манчестере, где в результате нападений с применением холодного оружия погибли девушка и юноша в возрасте 17 лет.

Как сообщил глава британского МВД Саджид Джавид, в прошлом году 726 человек были убиты в Соединенном Королевстве, из которых 285 погибли от ударов ножом или любого другого холодного оружия, что является самым высоким показателем с момента начала ведения подобной статистики. С начала этого года в Великобритании от полученных в результате нападений ножевых ранений умерли по меньшей мере 39 человек.