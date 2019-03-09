Турмаршруты по Сибири и ленинским местам стали лучшими в рейтинге туристических брендов

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Проект по созданию пеших зон вокруг озера Байкал "Большая Байкальская тропа" (Иркутская область) признан лучшим туристическим маршрутом 2018 года. В тройку лидеров, по версии Национального туристического рейтинга, также вошли теплоходный маршрут по Енисею "Сибирь для людей" и "Красный маршрут" по памятным местам, связанным с биографией Владимира Ленина в Ульяновской области, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения на Международной туристической выставке "Интурмаркет".

"Лучшими туристическими маршрутами стали: Красноярский край, маршрут "Сибирь для людей"; Ульяновская область - "Красный маршрут" по объектам коммунистической истории России. Первое место в номинации "Лучший туристический маршрут" - "Большая Байкальская тропа", Иркутская область", - сказал на церемонии генеральный директор журнала "Отдых в России" Антон Семенов.

Экспертами также были отмечены лидеры номинациях "Региональный музей" и "Частный музей" - ими стали Мордовский республиканский музей изобразительного искусства имени С. Эрьзи и историко-культурный комплекс "Вятское" в Ярославской области. Лучшим федеральным музеем стал Тульский музей оружия.

В номинации "Керамические и фарфоровые изделия" были отмечены борисовская керамика из Белгородской области, конаковский фаянс из Тверской области и подмосковная гжель. В номинации "Вино и винодельческое хозяйство" лучшим брендом была признана крымская "Массандра", а в номинации "Настоящие продукты" первые строчки рейтинга заняли "Луховицкий огурец", "Настоящие вологодские продукты" и "Казачий хлеб" из Ставропольского края.

В номинации "Русские сладости" лучшими брендами стали бурзянский (то есть собранный на территории Бурзянского района) бортевой мед из Башкирии, а также тульские пряники и белевская пастила ( ее с конца XIX века производят в городе Белёв Тульской области).

XIV международная туристическая выставка "Интурмаркет" проходит в Москве с 9 по 11 марта. Национальный рейтинг туристических брендов был сформирован журналом "Отдых в России" совместно с центром информационных коммуникаций "Рейтинг". Из более чем 100 поданных заявок экспертами были отобраны 75 брендов, они оценивались по ряду критериев, среди которых узнаваемость, туристическая привлекательность, лояльность к бренду, финансовые показатели владельцев компаний, расходы на создание и продвижение бренда. В итоговую таблицу рейтинга вошли 63 бренда в 22 номинациях.