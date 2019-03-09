Американское агентство отказалось от $400 млн инвестиций Эр-Рияда из-за дела Хашкаджи

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Американское агентство Endeavor вернуло суверенному фонду Саудовской Аравии $400 млн, предназначавшихся для приобретения около 10% акций этого крупнейшего в мире агентства по найму представителей шоу-бизнеса. Как информировал в субботу телеканал CNBC , такой шаг призван продемонстрировать возмущение агентства ролью Эр-Рияда в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Что нужно знать об убийстве обозревателя Washington Post в Турции

Признание с задержкой. Что нужно знать об убийстве обозревателя Washington Post в Турции

Первой о намечавшейся сделке сообщила в прошлом году газета The Wall Street Journal. По ее данным, Саудовская Аравия стремилась таким образом создать себе оплот в индустрии развлечений США. Endeavor фактически представляет самых успешных представителей американских кинематографа, музыки, спорта и СМИ. Среди них - телеведущая Опра Уинфри, актер Дуэйн Джонсон и теннисистка Серена Уильямс.

Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование произошедшего.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября прошлого года обнародовала предварительные итоги расследования. По данным ведомства, по делу Хашкаджи был задержан 21 человек, 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. Как заявляет Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.