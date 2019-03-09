"Туристская Ассоциация регионов России" предлагает создать реестр социальных маршрутов ДФО

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Создание реестра социально-значимых маршрутов Дальнего Востока с установлением предельного уровня тарифа и размера субсидии предложено "Туристской ассоциацией регионов России" в качестве меры, повышающей транспортную доступность регионов округа. Соответствующее предложение внесено в субботу в итоговую резолюцию пленарного заседания по вопросам формирования Стратегии развития туризма до 2035 года, прошедшего на международной туристической выставке "Интурмаркет".

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Максиму Акимову до 20 марта 2019 года представить предложения по дополнительному финансированию программ субсидирования пассажирских авиаперевозок.

"Фактические расходы в аэропортах на востоке страны превышают аналогичные расходы в европейской части России как минимум в два раза. Это объясняется труднодоступностью дальневосточных населенных пунктов, малочисленностью населения и низкими объемами перевозок, в результате чего расходы на содержание инфраструктуры приходится распределять на меньшее количество пассажиров и рейсов <...> Предлагаются к реализации следующие меры: разработать отдельный реестр социально-значимых маршрутов Дальневосточного Федерального округа, а также Сибирского федерального округа, исходя из потребности (заявок) субъектов РФ. В реестре указывать маршрут, предельный уровень социального тарифа и предельный размер субсидии на год для каждого маршрута", - говорится в тексте резолюции с пояснением, что изменения в реестр должны вноситься ежегодно.

В документе также предлагается снять ограничения по количеству кресел в воздушном судне и пассажиропотоку, а также допускать расторжение договора с перевозчиком в одностороннем порядке, если по итогам года перевезено менее 75% от заявленного количества пассажиров. Кроме того, предполагается, что размер субсидии будет определяться исходя из реальной себестоимости авиаперевозок по каждому маршруту.

"Данные предложения соответствуют потребностям регионов в межрегиональных перевозках, учитывают более высокую их себестоимость, а также позволят открывать новые востребованные маршруты и увеличивать объем авиаперевозок", - поясняется в тексте резолюции.

XIV Международная туристическая выставка "Интурмаркет" проходит в Москве с 9 по 11 марта.