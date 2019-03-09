Регионы РФ предложили создать единый перечень портов для иностранных судов в ДФО

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Регионы России предложили сформировать единый перечень портов и пунктов захода для иностранных круизных судов на территории Дальнего Востока. Соответствующее предложение внесено в субботу в итоговую резолюцию пленарного заседания по вопросам формирования Стратегии развития туризма до 2035 года, прошедшего на международной туристической выставке "Интурмаркет".

"Субъекты Российской Федерации считают необходимым принять следующие меры по снижению административных барьеров при развитии круизного судоходства на Дальнем Востоке: сформировать и принять единый перечень портов и пунктов захода иностранных круизных судов. Ранее благодаря позиции федерального центра для планирования круизных программ в России был введен принцип "одного окна". В развитие этой нормы, субъектами, заинтересованными в развитии круизных программ, был предложен перечень портов и пунктов, разрешенных для заходов лайнеров, который затрагивает морские районы Российской Арктики и Дальнего Востока, который бы существенно упростил порядок согласования маршрутов, однако пока он не утвержден правительством РФ", - говорится в тексте резолюции.

Также в тексте документа, сформированного при участии "Туристкой Ассоциации регионов России" (ТАРР) отмечается, что представители регионов предлагают установить уведомительный порядок пересечения госграницы для капитанов иностранных круизных пассажирских судов. "Неоднократно пересекать государственную границу круизным судам приходится, к примеру, при заходе в Петропавловский порт, Командорские острова, на Сахалин и Курилы, на Чукотку", - поясняется в резолюции.

Среди пунктов, касающихся круизного судоходства да Дальнем Востоке, регионами отмечена возможность снижения ставок портовых сборов. "Предлагается установить пониженные ставки портовых сборов - коэффициент 0,5 - для пассажирских и круизных лайнеров в дальневосточных портах. Подобные меры действуют во многих странах азиатско-тихоокеанского региона", - поясняется в документе.

XIV Международная туристическая выставка "Интурмаркет" проходит в Москве с 9 по 11 марта.