Рим приостановил строительство скоростной ветки Турин - Лион

РИМ, 9 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте приостановил реализацию проекта по строительству скоростной железнодорожной ветки Турин-Лион (TAV). Как глава итальянского правительства сообщил в субботу в своем Facebook, он направил осуществляющей проект компании Telt письмо с указанием не проводить тендеры и получил положительный ответ.

"Я пояснил, что наше правительство и политические силы, которые его поддерживают, будут "полностью пересматривать" этот инфраструктурный объект и намерены вести переговоры с Францией и ЕС в свете последней оценки целесообразности проекта. Разумеется, мы не хотим потерять европейские фонды, уже выделенные на его реализацию", - написал Конте.

Первые тендеры должны были быть объявлены в понедельник. Речь идет об отсрочке на полгода, уточняют итальянские СМИ. Вопрос о реализации TAV грозил правительственным кризисом из-за сложивших противоречий между партиями правящего большинства - "Лигой" и "Движением "5 звезд". Первая выступает за реализацию этой линии, "пятизвездные" обещали закрыть проект как "устаревший, неоправданно дорогой и нецелесообразный".

По подсчетам министерства транспорта, Италия теряет на строительстве ветки около €1 млрд. В правительственной программе, на основе которой работает коалиционное правительство, указано, что проект должен быть пересмотрен. При этом Италия подвергается давлению со стороны Евросоюза и Франции, которая заинтересована в его реализации. В частности, Брюссель указывает, что Рим в случае отказа от TAV потеряет фонды в размере €800 млн.

TAV входит в проект панъевропейского транспортного коридора и на 40% финансируется за счет ЕС, на 25% - Францией, на 35% - Италией. В ЕС уже заявили, что его участие может быть увеличено до 50%. Итальянская оппозиция обвиняет правительство в очередном затягивании времени. Тогда как эксперты предупреждают о многомиллионных потерях из-за отсрочек.

Идея скоростной железнодорожной ветки между итальянским Турином и французским Лионом восходит еще к 1990-м годам, первое правительственное соглашение о реализации ТАV подписано между Италией и Францией в 2005 году. Затем оно неоднократно подтверждалось разными итальянскими правительствами, включая техническое правительство Марио Монти (2011-2012), которое на фоне экономического кризиса урезало финансирование всех других крупных инфраструктурных проектов.