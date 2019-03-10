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Торговая война

Глава ЦБ КНР исключил использование курса юаня в качестве средства ведения торговой войны

И Ган подчеркнул, что открытие финансового рынка страны продвигается в соответствии с графиком в рамках осуществляемой политики реформ и открытости

ПЕКИН, 10 марта. /ТАСС/. Председатель Народного банка Китая (Центробанк) И Ган исключил использование правительством страны корректировки курса жэньминьби (официальное название юаня) в качестве средства ведения торговой войны с США. Об этом он заявил в воскресенье в ходе пресс-конференции в рамках второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) 13-го созыва.

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"Рационально рассматривая трения вокруг внешней торговли, могу сказать, что использование валютного курса в целях конкурентной борьбы невозможно, его применение в качестве инструмента для торговых трений исключено", - указал он.

"Открытие финансового рынка (КНР) продвигается в соответствии с графиком в рамках осуществляемой Китаем политики реформ и открытости", - добавил глава регулятора.

В начале декабря 2018 года лидеры США и Китая на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. 

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