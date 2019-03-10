Эксперт: запрет на хостелы в жилом фонде приведет к уходу туристов в частный сектор

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Запрет на размещение хостелов и гостиниц в жилом фонде может привести к тому, что часть туристов будет вынуждена снимать комнаты и квартиры в частном секторе, что негативно скажется на объеме налоговых поступлений. Такое мнение высказал ТАСС на международной туристической выставке "Интурмаркет" министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. XIV Международная туристическая выставка "Интурмаркет" проходит в Москве с 9 по 11 марта.

Госдума 6 марта приняла в третьем чтении законопроект о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирных домах. В принятом законопроекте говорится, что жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. Речь идет не только о гостиницах, но и о хостелах. При обсуждении законопроекта депутаты поясняли, что открывать хостелы в квартирах нельзя было и раньше, но принятый закон позволяет закрыть лазейки, позволяющие это делать.

"Мне кажется, принятие этого закона повлияет на рынок не бюджетных путешествий, а на определенную субкультуру туристов - молодых людей, которые много фотографируют и пишут в социальных сетях, которые привыкли меньше тратить на жилье в путешествиях, но больше - на еду, музеи, развлечения и сувениры. Эти туристы не перестанут путешествовать, но уйдут в "серый" сектор, а это нехорошо для государства, так как налоги большинство "частников" не платят", - сказал он.

Ермак отметил, что вступление закона в силу в его нынешней редакции "серьезным образом ударит по бизнесу". "В Калининграде хостелы очень популярны у молодежи, которую мы привлекаем, потому что креативная молодежь приезжает в Калининград и возвращается <…> Мы потеряем инфраструктуру и очень серьезно потеряем на налогах, потому что эти туристы, которые селились в хостелах, они перейдут в частных жилой фонд. При этом отмечу, что качество хостелов очень хорошее - это отличные дизайнерские решения, отличные интерьеры", - пояснил министр.