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Эстония планирует новый железнодорожный маршрут из Тарту в Россию

По словам директора по развитию Eesti Raudtee, компания уже обсудила этот вопрос с российской стороной

ТАЛЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Эстонская железнодорожная компания Eesti Raudtee рассматривает возможность открытия железнодорожного сообщения между Тарту и одним из российских городов. Об этом директор по развитию Eesti Raudtee Артур Райхманн заявил в воскресенье агентству BNS.

"Цель в том, чтобы предложить жителям Южной Эстонии больше международных прямых сообщений", - заявил он.

По его словам, компания изучает возможность открытия маршрута Тарту - Койдула - Псков - Санкт-Петербург либо Тарту - Койдула - Псков - Москва.

Артур Райхманн добавил, что Eesti Raudtee уже обсудила этот вопрос с российской стороной, которая в свою очередь отметила, что пассажиры заинтересованы в маршрутах, которые соединяют Южную Эстонию и Россию.

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