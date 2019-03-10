WSJ: Трамп сознательно скрывает от ЕС подробности торговых переговоров США с Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не раскрывает партнерам в Европе подробности хода торговых переговоров США и Китая, чтобы в случае успеха поставить его в заслугу единолично себе и не делиться с союзниками результатами достигнутого. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц нескольких европейских государств.

Источники издания рассказали, что президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с Трампом в Белом доме в апреле прошлого года предложил заменить односторонний подход США на торговых переговорах и выступить единым фронтом с Евросоюзом с целью урегулировать трения с Китаем. Президент США ответил отказом, однако пообещал держать Париж в курсе хода консультаций с КНР. Спустя почти год Трамп не сдержал своего слова, утаивая от Макрона и остальных партнеров в Европе содержание проекта итогового торгового соглашения с Пекином, называя его "своей сделкой".

По словам источников газеты, за такой жесткий подход ратует исключительно Трамп, но не видные члены его администрации. "Мы видим это только со стороны президента, но это совсем не то, что мы слышим от остальных в администрации", - заметил один источник. В качестве примера он назвал представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, который в январе в Вашингтоне провел пятую по счету встречу с еврокомиссаром по торговле Сесилией Мальмстрём и министром экономики Японии Хиросигэ Сэко, затронув двусторонние торговые отношения и реформу Всемирной торговой организации (ВТО).

При этом, как указывается в публикации, ведущие страны ЕС пристально наблюдают за обсуждением будущего торгового соглашения США - Китай на предмет возможных нарушений правил ВТО. Одно из них не позволяет государству предоставлять другому участнику организации скидки при обложении пошлинами, не предложив их сначала кругу избранных стран-членов. "Определенно, мы будем присматриваться к аспекту ВТО очень внимательно, когда узнаем, что представляет собой сделка [США и КНР]", - сказал один из источников.

Переговоры США с КНР и ЕС

В начале декабря 2018 года Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.

С 1 января Пекин и Вашингтон проводят 90-дневные переговоры, в ходе которых организуются регулярные встречи между представителями китайского и американского торговых ведомств. Первый раунд прямого диалога по данным вопросам состоялся 7-9 января в Китае. Основная задача консультаций - найти приемлемые для обеих сторон варианты взаимодействия, которые позволят решить ключевые проблемы: огромный и постоянно увеличивающийся дисбаланс в китайско-американской торговле, затрудненный доступ к рынкам, недостаточно эффективную защиту интеллектуальной собственности, ограничения на экспорт новейших технологий, трудности в сфере кибербезопасности и при борьбе с преступлениями в интернете.

В июле 2018 года американский лидер и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подписали соглашение, приостановившее угрозу введения дополнительных пошлин на ввоз в США европейских автомобилей и автокомпонентов. Правительство США аргументирует необходимость этих мер теми же принципами защиты национальной безопасности, на основании которых в марте были введены пошлины на импорт стали и алюминия.