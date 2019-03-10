Yomiuri: Карлос Гон хочет принять участие в заседании совета директоров Nissan 12 марта

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, который на прошлой неделе был отпущен из тюрьмы под залог, намерен принять участие в ближайшем заседании совета директоров Nissan, запланированном на 12 марта. Об этом сообщила в понедельник газета Yomiuri shimbun .

По ее сведениям, соответствующий запрос был направлен в токийский окружной суд, который должен заслушать мнение стороны обвинения и вынести решение по этому вопросу в течение дня. Условия освобождения Гона дают ему возможность принимать участие в подобных заседаниях, поскольку он продолжает входить в состав совета директоров японского концерна, но только с одобрения суда. Как ожидается, экс-главу альянса исключат из совета директоров Nissan только в апреле.

Он обязан до суда находиться в своей токийской квартире, у входа в которую установлено видеонаблюдение. Ему запрещено выезжать за границу, пользоваться связанной с интернетом аппаратурой и общаться с людьми, имеющими отношение к концерну Nissan, за исключением заседания совета директоров. Компьютер он может использовать только в офисе своего адвоката под его ответственность в рабочее время по будним дням.