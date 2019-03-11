Центробанк обратился в суд для ликвидации Камчаткомагропромбанка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Камчатского края принял к производству исковое заявление Центробанка РФ о ликвидации Камчаткомагропромбанка, сообщили журналистам в понедельник в суде.

"В Арбитражный суд Камчатского края поступило заявление Центрального банка Российской Федерации о ликвидации ПАО "Камчаткомагропромбанк". Заявление принято к производству", - сообщили в суде.

В январе этого года у Камчаткомагропромбанка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, назначена временная администрация по управлению кредитной организацией.

В суде пояснили, что в соответствии с законодательством банк после отзыва лицензии должен быть либо признан банкротом, либо ликвидирован.

"По заключению временной администрации, признаков несостоятельности (банкротства) у ПАО "Камчаткомагропромбанк" не выявлено. Стоимость активов кредитной организации достаточна для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей, в связи с чем Банком России подано заявление о ликвидации ПАО "Камчаткомагропромбанк", - пояснили в суде.