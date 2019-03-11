СМИ: Nissan и Renault намерены закрыть совместную компанию в Нидерландах

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Автопроизводитель Nissan и концерн Renault планируют закрыть совместную компанию Nissan - Renault B. V., зарегистрированную в Нидерландах и связанную с делом о финансовых махинациях бывшего главы альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Обе корпорации рассчитывают таким образом реабилитироваться после скандала и преобразовать нынешнюю структуру альянса. Nissan - Renault B. V. была создана в 2002 году для укрепления партнерства между концернами и управления их заграничными операциями. Газета Libération сообщала, что через эту структуру в 2010 году планировали провести скрытую выплату вознаграждения Гону, однако идея не была реализована.

После того, как к альянсу присоединился другой японский автопроизводитель Mitsubishi, в 2017 году в Нидерландах была создана еще одна компания с такими же функциями под названием Nissan - Mitsubishi B. V. Проведенное в начале года расследование показало, что в 2018 году в фонд компании поступило около $18 млн, половина из этой суммы была нелегальным образом выплачена Гону. Теперь эту компанию также решено закрыть.

Гон и его близкий сотрудник, бывший член совета директоров Nissan Грег Келли, были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь идет о том, что Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. По данным следствия, он переложил на эту корпорацию свои личные финансовые потери от неудачных операций с ценными бумагами в 2008 году.

Келли, которого обвиняют в соучастии в этих махинациях, был отпущен под залог в конце прошлого года, однако Гону в этом было дважды отказано. После того, как у Гона в этом году появился новый адвокат, защита решила подать еще один запрос об освобождении. В результате 6 марта Гон был освобожден из тюрьмы под залог в $9 млн.