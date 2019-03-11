Reuters: Boeing отложила презентацию нового самолета из-за авиакатастрофы в Эфиопии

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Американская корпорация Boeing отменила запланированную на 13 марта презентацию широкофюзеляжного самолета Boeing 777x в связи с катастрофой Boeing 737 Max в Эфиопии. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters .

По его данным, Boeing решила перенести мероприятие на более подходящее время. "Мы будем изучать возможность отметить дебют нового самолета в ближайшем будущем", - приводит агентство пояснение корпорации.

Крупная авиакатастрофа в Эфиопии унесла в воскресенье жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс маршрутом из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту. Точные причины авиакатастрофы пока не установлены.