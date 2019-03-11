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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Власти Китая ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8

Такие меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности авиаперелетов КНР

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Китай вводит временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних национальных авиалиниях в связи с катастрофой в Эфиопии. Об этом сообщило в понедельник Управление гражданской авиации КНР.

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"С 18:00 по местному времени (13:00 мск) временно приостанавливаются все полеты этих авиалайнеров, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. - Подобные меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности авиаперелетов Китая".

В документе отмечается, что ограничение будет официально отменено только после того, как компетентные органы страны опубликуют соответствующее уведомление по этому поводу.

Boeing 737 Max 8 потерпел крушение утром в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы. Самолет направлялся в Найроби и упал через шесть минут после взлета. Всего жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе 149 пассажиров и восемь членов экипажа - граждане Эфиопии. В числе погибших - выходцы из 35 стран, включая трех россиян и восемь жителей КНР.

Теги
ЭфиопияКитайКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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