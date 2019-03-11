В Забайкалье с начала года из-за долгов заблокировали счета 77 бюджетных учреждений

ЧИТА, 11 марта. /ТАСС/. Счета 77 бюджетных учреждений в Забайкальском крае были заблокированы с начала года из-за долгов. Общая сумма задолженности за неделю увеличилась на 20 млн рублей - до 66,7 млн рублей, сообщила в понедельник вице-премьер края Аягма Ванчикова.

Проблемы с выплатой зарплат бюджетникам в Забайкальском крае обострились в 2015 году. В 2016 году удалось обеспечить бесперебойную выплату зарплат, однако из-за заблокированных счетов многие работники продолжали получать деньги только после судебных решений. 460 счетов бюджетных учреждений разблокировали с 1 января 2019 года. Тогда же региональные власти сообщили о решении проблемы.

"[На данный момент] в крае заблокировано 77 счетов на общую сумму 66,7 млн рублей. Рост за неделю - 12 учреждений и 20 млн рублей", - сказала Ванчикова на оперативном совещании региональных властей.

По ее словам, наиболее проблемной является сфера образования - заблокированы счета 61 учреждения образования на 39 млн рублей. В сфере культуры - 13 учреждений на 15 млн рублей. "В 2019-й год мы зашли с нулевыми показателями, не было ни долгов, ни заблокированных счетов, а уже сейчас ситуация довольно напряженная", - добавила Ванчикова.

Врио губернатора Александр Осипов поручил организовать селекторное совещание по этому вопросу с участием профильных министров и глав муниципалитетов и конкретных учреждений, чтобы выявить причины возникновения такой ситуации. "Надо принимать меры, в том числе дисциплинарного характера, если мы не можем организовать своевременное взаимодействие. Это совершенно недопустимая динамика", - добавил он.