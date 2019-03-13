Все легко, но есть нюансы. Первые самозанятые поделились опытом работы

ТАСС поговорил с "вышедшими из тени" и узнал, что они думают о новых условиях

В России с 1 января 2019 года стартовал пилотный проект налога на профессиональный доход (НПД), более известный как налог для самозанятых. Фактически это не новый налог — россияне и так обязаны платить отчисления с доходов, а льготный режим, призванный "вывести самозанятых из тени". То есть теперь любой человек, зарегистрировавшийся в приложении "Мой налог", может вполне легально платить со своего дохода по льготной ставке — 4% при работе с физическими лицами, 6% — с юридическими лицами.

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По данным на 6 марта, с начала года в качестве самозанятых зарегистрировались 38 тыс. человек. "Это очень солидная сумма, говорит о том, что проект пошел", — прокомментировал результаты министр экономического развития Максим Орешкин. Это в 12 раз больше, чем набралось за два года налоговых каникул для самозанятых — на 1 января 2019 года их число составляло 3062 человека. При этом только в Google Play приложение "Мой налог" скачали около 50 тыс. раз. В целом же власти рассчитывают, что с учетом нового налогового режима к 2024 году в качестве самозанятых зарегистрируются 2,4 млн человек. По крайней мере, такие целевые показатели устанавливает нацпроект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Удобнее, чем ИП "О налоге для самозанятых муж прочел в новостях. Я заинтересовалась, так как хотела быть фрилансером, а содержать ИП было дорого. Много читала и консультировалась прежде, чем приняла решение", — рассказала копирайтер из Москвы Мария Сорокина. Она ушла во фриланс после семи лет работы в кулинарном бизнесе, когда из-за рождения ребенка пришлось удалиться от оперативной работы в собственной студии.

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Тоже в декрете свое дело начала и директор smm-агентства Ксения Шайкомалова: "Когда я только начинала, доход был непостоянный, и я работала в основном с физлицами, поэтому не видела смысла "выходить из тени". Потом появились клиенты-юрлица, обороты стали серьезнее. И я решила стать самозанятой, потому что это гораздо проще, чем режим для индивидуальных предпринимателей (ИП), и я подхожу по всем условиям. Естественно, стоимость своих услуг я повысила на 4% для физлиц, на 6% для юрлиц. Таким образом клиент оплачивает налог за меня, а я получаю столько, сколько изначально намечала". Копирайтер и копимаркетолог из Московской области Вероника Чурсина рассказала, что думала о регистрации ИП, но ее останавливала и очень пугала налоговая отчетность, онлайн-кассы и другие тонкости этой системы. Как оказалось, сложности налогообложения для ИП мешали не только тому, чтобы стать им, но и тому, чтобы продолжать работать в этом статусе. Так, например, дизайнер бижутерии Анастасия Климанова закрыла ИП в конце прошлого года, когда переехала из Томска в Москву. Тогда же она решила поучаствовать в эксперименте с новым налоговым режимом: "Привлекло, что не надо быть привязанным к прописке и можно зарегистрироваться там, где осуществляешь свою деятельность". Кроме того, основной плюс, по ее словам, в том, что не надо ничего платить, если деятельность не ведется. Со статусом ИП так не получится. От ИП отказалась и консультант в области бухгалтерских и юридических услуг и сфере госзакупок Жанна Жукова из Казани: "Раньше я работала по системе УСН (упрощенной системе налогообложения — прим. ТАСС). Режим для самозанятых мне показался более оптимальным вариантом, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. На УСН много не очень удобных нюансов — например, фиксированные платежи по страховым взносам, которые нужно обязательно платить до конца квартала. У самозанятых налог платится исходя из фактически полученных доходов, соответственно, в конце квартала не нужно бегать и искать в поте лица деньги, которые нужно уплатить". Директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида отметил, что число самозанятых действительно может вырасти не за счет их выхода "из тени", а из-за перехода в новый режим бывших ИП. А это едва ли можно назвать эффективным результатом. Еще об опасениях экспертов, как новый режим может еще больше увести экономику "в тень", читайте в другом материале ТАСС.

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Впрочем, пока опасения о полномасштабной "миграции" ИП в самозанятые не подтверждаются. Большинство — 85% — зарегистрировавшихся с начала года раньше не имели статуса индивидуальных предпринимателей. "Мы ожидали, что к нам массово будут переходить действующие индивидуальные предприниматели, но пока этого не произошло. В основном те, кто подключаются к приложению, это вновь зарегистрировавшиеся самозанятые", — рассказал СМИ замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Также он уточнил, кто именно подключился к приложению "Мой налог": чуть более 20% как основной вид деятельности выбрали перевозку пассажиров, 7,1% — сдают квартиры, 5,3% — указали "консультирование", 4,5% занимаются репетиторством, а доля специалистов по маркетингу и рекламе по 2,2% соответственно. А все остальные — более 58% — не стали указывать вид деятельности. Проще простого… "Чтобы зарегистрироваться, понадобилось минут десять. Все было просто, это приятно удивило". "Зарегистрировалась очень быстро — никаких проблем не возникло. Вопросов к работе в приложении за полтора месяца тоже не появилось — так там все легко, быстро и интуитивно понятно". "Регистрация в приложении простая, не выходя из дома".

По крайней мере, с чем точно ни у кого не возникло проблем, так это с регистрацией в приложении "Мой налог". Отметили самозанятые и общее удобство дальнейшей работы. "Есть большая кнопка "новая продажа". Выбираете — физическому или юридическому лицу вы оказали услугу. Если физическому, достаточно ввести сумму, название операции и дату. Появляется кнопка "сформировать чек". Его можно отправить клиенту по e-mail, через любой мессенджер либо распечатать. У чека есть номер и штрихкод. В чеке для юрлица дополнительно указывается название и ИНН юрлица — их нужно запросить у клиента", — рассказала Мария Сорокина. "В личном кабинете отражается, сколько налогов начисляется за каждую "продажу", так что я вижу, сколько мне потом нужно будет заплатить в режиме реального времени", — уточнила Вероника Чурсина. …но есть нюансы

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Без сложностей, впрочем, ожидаемо не обошлось — чаще всего они возникают при взаимодействии с юридическими лицами. Например, клиенты Марии Сорокиной попросили справку о самозанятости. "Оформить ее можно только в личном кабинете на сайте nalog.ru, — рассказала она. — И чтобы получить к нему доступ, пришлось поехать в налоговую, удаленного пути не оказалось. В справочной, правда, сказали, что этот вопрос решается — планируется специальный сервис, который избавит от поездок". А Ксению Шайкомалову клиенты даже попросили подтвердить, что она действительно платит налоги. "Я сделала запрос через приложение больше месяца назад, и до сих пор жду. Клиенты мне просто поверили на слово. Не может же из-за этого работа стоять". Действительно, первые налоги самозанятым должны были начислить 7 марта — сразу и за январь, и за февраль. Их общая сумма составила 52 млн рублей, рассказал начальник управления оперативного контроля ФНС Андрей Бударин. Заплатить налоги самозанятые должны до 25 марта, а дальше начисления будут производить ежемесячно. Кто такие самозанятые?

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Анастасия Климанова посетовала на дикую путаницу с самим термином "самозанятый": "Есть программа поддержки самозанятых, которая реализуется через центры занятости и позволяет получить от государства субсидию. Собственно, благодаря такой программе я когда-то и стала ИП. Она позволяет открыть или легализовать свое дело и даже впоследствии нанимать людей. Кроме того, в некоторых регионах есть статус, для которого действуют налоговые каникулы, например, в Амурской области самозанятые репетиторы и няни в 2019 году не платят НДФЛ и страховые взносы. Но при этом есть есть регионы, где налоговые каникулы действуют и для тех, кто оформлен как ИП на патенте. Мне кажется, что в таких регионах сложнее всего разобраться с данной темой и выбрать для себя подходящую систему налогооблажения". В законе действительно нет термина "самозанятые", это понятие складывается из ряда условий, которым должен отвечать человек: получать доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества;

не иметь работодателей (по трудовому договору) или наемных работников в рамках той деятельности, по которой он платит НПД;

работать в Москве, Калужской или Московской областях и республике Татарстан;

также размер его дохода и вид деятельности не должны входить в список исключений. Подробнее о нем и других деталях режима читайте в материале ТАСС. "Какой классный чек! А будет еще?" Такой забавной, по мнению самой Вероники Чурсиной, фразой отреагировал один из ее клиентов на платежный документ. Еще, по ее словам, заказчики среди физлиц "удивлялись, что не нужны ни их имя, ни фамилия, — налоговая не спрашивает, с кем именно я работаю, главное — чтобы я сама платила налог". Клиенты Марии Сорокиной положительно реагируют на статус самозанятого: "Одна заказчица была приятно удивлена чеком, потому что ей важна социальная ответственность подрядчиков и их готовность платить налоги. Некоторые уходят советоваться с бухгалтером, так как еще не знакомы с этим налоговым режимом. Потом возвращаются, просят справку и предлагают заключить договор. Пока не встречала тех, кто не согласен работать с самозанятыми". Но не всем так везет.

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Так, по словам Жанны Жуковой, сейчас, к сожалению, достаточно большое количество организаций в принципе не готово работать с индивидуальными предпринимателями: "Не знаю, возможно, они опасаются каких-то проверок со стороны налоговых органов. Те, кто изначально не готов работать с ИП, не работают с ними ни при каком раскладе, хотят, чтобы было именно юрлицо. Для тех, кто нормально смотрит на таких, как я, ничего особенно не поменялось, кроме того, что теперь помимо актов выполненных работ и услуг я им предоставляю чек". Нет пока особой практики работы с самозанятыми и у банков, отметила Вероника Чурсина. Она рассказала, что когда пришла в кредитную организацию, которая сама в рассылке предлагала займ, то ее со справкой о самозанятости просто не поняли. Говорили: "Это все хорошо, а работаете-то вы где?" А пока банки — более 30 в настоящий момент — готовы подключиться к сервису ФНС, чтобы предоставить своим клиентам аналогичный "Моему налогу" функционал — возможность зарегистрироваться, указывать доход, "выписывать" чеки и платить налоги. То есть если у вас есть приложение или онлайн-банкинг уполномоченной организации, то даже не обязательно будет скачивать "Мой налог". С конца февраля эта услуга уже доступна в приложении "Альфа-банка" (но выборочно — редактору ТАСС, искавшему функцию, предложили пока воспользоваться "Моим налогом" и объяснили, что функционал еще дорабатывается), анонсирует запуск и Сбербанк. "Преимущества важнее" "Что касается пенсии, то я никогда не рассчитывала на государственную и всегда понимала, что этот вопрос должна буду решить сама", — сказала Мария Сорокина.

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"Что касается пенсионных накоплений, то тут я всегда в первую очередь рассчитывала на себя. Но пока еще не решила для себя вопрос, нести деньги в пенсионный фонд или нет", — размышляет Вероника Чурсина. Вообще, по ее мнению, существующий режим удобен, потому что если ИП, например, обязаны платить отчисления, а самозанятых никто не заставляет это делать, — можно платить, можно не платить. "С точки зрения предпринимателя это оптимальный способ налогообложения. Конечно, тут нужно упомянуть, что теперь я не плачу страховые взносы. Соответственно, в Пенсионный фонд ничего не идет, пенсионные взносы не начисляются. Тем не менее преимущества для меня сейчас важнее, чем потеря пенсионных взносов", — отметила Жанна Жукова. Пенсионное обеспечение остается важным вопросом, и сейчас его подготовка по большей части ложится на плечи самих самозанятых. Они могут и сами копить деньги, и зарабатывать при этом трудовой стаж — для более высоких выплат в будущем. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) и самостоятельно перечислять взносы — период их уплаты и посчитают за трудовой стаж. В противном случае самозанятые могут рассчитывать на социальную пенсию по старости, которая начисляется при отсутствии необходимого страхового стажа (минимум 15 лет). Зачем платить, если можно не платить? В Сети много комментариев, которые так или иначе сводятся к этой мысли, — те, кто долгие годы работал "в тени", не видят смысла выходить "на свет". Андрей Покида предположил, что хотя предложенный налог минимальный и на самом деле очень привлекательный (4% и 6% против 13% НДФЛ), реального интереса у самозанятых он может не вызвать.