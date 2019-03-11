Глава OMV позитивно оценивает возможную реализацию проекта "Турецкий поток - 2"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Австрийская нефтегазовая компания OMV приветствует возможную реализацию проекта "Турецкий поток - 2", сказал журналистам в Москве глава компании Райнер Зеле.

"Меня интересует любой трубопровод, который придет в Австрию. И любой трубопровод, который идет в Австрию, - это хороший трубопровод", - сказал он, отвечая на вопрос об интересе к проекту в случае его реализации.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер в беседе с ТАСС не исключил возможность реализации проекта газопровода "Турецкий поток - 2" при наличии спроса и необходимых согласований.

Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения внутреннего рынка Турции, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.

Мощность каждой нитки - 15,75 млрд кубометров газа в год. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года.