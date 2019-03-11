Глава OMV не обеспокоен кадровыми переменами в "Газпроме"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Кадровые изменения в руководстве "Газпрома" не отразятся на отношениях с австрийской нефтегазовой компанией OMV, считает ее глава Райнер Зеле. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Наши отношения с "Газпромом" не завязаны на конкретных лицах. Отношения между OMV и "Газпромом" сохраняются на протяжении 50 лет - представьте, сколько изменений мы пережили и в руководстве "Газпрома", и в принципе в политической ситуации в России за все это время", - сказал он.

Главное, по словам Зеле, это то, что "[председатель правления Газпрома] Алексей Миллер продолжает занимать свой пост, а именно он принимает решения".

"С Александром Ивановичем Медведевым (ушел в отставку в конце февраля с поста заместителя председателя правления "Газпрома" - прим. ТАСС) мы очень дружим. И я думаю, они [дружеские отношения] будут еще более интенсивными в будущем", - заключил он.

Как сообщалось ранее, заместители председателя правления "Газпрома" Александр Медведев и Валерий Голубев покинули компанию в связи с выходом на пенсию. Об их освобождении от должностей стало известно 25 февраля.

В июне 2018 года "Газпром" и OMV продлили действующий контракт на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. Ранее контракт действовал до 2028 года. В ноябре, компании подписали дополнение к документу об увеличении поставок на 1 млрд куб.м в год на весь срок его действия.