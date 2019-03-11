Участники "Северного потока - 2" обсуждают развитие проекта под влиянием Газовой директивы

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. "Газпром" и его европейские партнеры обсуждают различные сценарии реализации проекта "Северный поток - 2" под влиянием рассматриваемых в ЕС поправок к Газовой директиве. Однако даже с учетом этой инициативы проект планируется завершить в срок, сообщил журналистам в Москве глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

"Сейчас мы только обмениваемся мнениями о различных сценариях развития событий. Но только тогда, когда финальный текст [Газовой директивы] будет для нас доступен, мы сможем уже более интенсивно говорить о том, какие действия с нашей стороны потребуются", - сказал он.

"На настоящий момент оценки таковы, что мы закончим проект по графику. Вся политическая дискуссия, которая касается реализации проекта, не является для меня приоритетной. Мы получили разрешения на строительство, и там, где мы их получили, мы строим", - отметил Зеле.

По словам главы австрийской компании, он обсуждал эту тему с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером на недавней встрече в Москве.

Зеле добавил, что для инвесторов "не очень приятно то, что у проекта меняется правовая ситуация". "И тут возникает вопрос о том, насколько эта директива будет иметь обратную силу, потому что все разрешения, которые мы получили, действуют на старых правовых основаниях. Так что в значительной степени это будет вопрос в юридической плоскости", - пояснил он.