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РБК: Visa увеличит лимит суммы для покупок без ПИН-кода до 3 тыс. рублей

Нововведение вступит в силу с апреля и будет распространяться на все банки
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© AP Photo/Manu Fernandez

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Международная платежная система Visa с апреля увеличит до 3 тыс. рублей с нынешних 1 тыс. рублей предельную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется введение ПИН-кода. Это решение упроcтит платежи для клиентов, однако может увеличить риcки мошенничества, связанного с кражами карт, пишет в понедельник портал РБК со ссылкой на источники в банковской сфере.

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"Visa разрешит держателям cвоих карт не вводить ПИН-код при беcконтактной оплате картами покупок на сумму до 3 тыс. рублей, - отмечается в публикации. - Письмо с новыми правилами было разослано банкам".

Как ожидается, новые правила вступят в силу в середине апреля, уточнили собеседники РБК. При этом нововведение распространяется на все банки - участники системы Visa.

РБК направил запросы в Visa, Mastercard и крупные банки, однако на момент публикации изданию не ответили.

Осенью 2018 года Visa сообщала, что РФ находится в тройке стран - лидеров по количеству платежей, совершаемых как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов.

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