{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Ъ": Минпромторг планирует запретить экспорт руд, концентратов, отходов и лома цветмета

Как сообщает издание, российские аффинажные предприятия в 2018 году были загружены менее чем на 30%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Запрет на экспорт из России руд и концентратов цветных металлов, а также отходов и лома драгоценных металлов может быть введен с 1 мая по 31 октября, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный Минпромторгом.

В пояснении к документу отмечается, что российские аффинажные предприятия в 2018 году были загружены менее чем на 30%. При этом, говорится в публикации, экспорт отходов и лома с $168 млн в 2015 году вырос до $347 млн в 2017 году, а в 2018 году может превысить $400 млн.

Глава союза золотопромышленников Сергей Кашуба рассказал "Ъ", что объединение уже направило письмо главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой провести совещание по этому вопросу.

Теги
Россия
Крушение Boeing 737 в Эфиопии
Компания SilkAir не намерена отказываться от эксплуатации Boeing 737 MAX 8
В сингапурской компании сообщили, что все находящиеся в парке шесть самолетов данной модели эксплуатируются
Читать полностью