"Ъ": Минпромторг планирует запретить экспорт руд, концентратов, отходов и лома цветмета

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Запрет на экспорт из России руд и концентратов цветных металлов, а также отходов и лома драгоценных металлов может быть введен с 1 мая по 31 октября, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный Минпромторгом.

В пояснении к документу отмечается, что российские аффинажные предприятия в 2018 году были загружены менее чем на 30%. При этом, говорится в публикации, экспорт отходов и лома с $168 млн в 2015 году вырос до $347 млн в 2017 году, а в 2018 году может превысить $400 млн.

Глава союза золотопромышленников Сергей Кашуба рассказал "Ъ", что объединение уже направило письмо главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой провести совещание по этому вопросу.