Выручка Tele2 выросла в 2018 году на 16,4%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Операционная выручка мобильного оператора Tele2 увеличилась в 2018 году по сравнению с предыдущим годом на 16,4%, до 143,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA вырос за отчетный период на 43,2%, до 43,7 млрд рублей. Рентабельность EBITDA возросла на 5,7% пункта, до 30,5%. Капитальные вложения увеличились почти вдвое и достигли 25,5 млрд рублей, их соотношение к выручке составило 18%.

Чистая прибыль компании составила 2,7 млрд рублей против убытка в 5,5 млрд рублей в 2017 году.

Абонентская база Tele2 в 2018 году увеличилась на 4,2%, до 42,3 млн человек. Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 11,5% и достиг отметки 281 рубль. Средний трафик мобильного интернета на одного пользователя увеличился на 45%. Число абонентов виртуальных мобильных операторов на сети Tele2 выросло на 75%, до 1,75 млн человек, что не учитывается в абонентской базе компании.

Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин отметил, что компания сосредоточится на развитии сервиса передачи данных, который является одним из основных драйверов роста выручки. Также Tele2 планирует снизить соотношение долга к EBITDA (в 2018 году этот показатель сократился на 30% и составил 2,8).