Эксперты спрогнозировали, что США могут обогнать Россию по экспорту нефти до 2024 года

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. США в перспективе ближайших пяти лет станут нетто-экспортером нефти (с учетом нефтепродуктов) и впервые обгонят по этому показателю Россию, приблизившись к мировому лидеру по этому показателю - Саудовской Аравии. Такой сценарий приводится в опубликованном сегодня прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти до 2024 года (Oil 2019).

По прогнозу агентства, к 2024 году экспорт нефти в США превысит импорт на 0,8 млн баррелей в сутки. Ожидается, что к этому времени Штаты будут экспортировать в сутки 4,7 млн баррелей нефтепродуктов и почти 4 млн баррелей нефти. "Несмотря на то, что в отдельности эти показатели выглядят скромно, по совокупным объемам экспорта США превзойдут Россию по экспорту уже в 2023 году и всего на 1 млн б/с будут уступать мировому лидеру, Саудовской Аравии", - говорится в документе.

Усиление позиций США как экспортера способствует стабильности на рынке нефти, считают в МЭА. "Потребителям нефти, особенно в Азии, где спрос растет быстрее всего, это даст большую операционную и торговую гибкость и сократит зависимость от традиционных экспортеров и долгосрочных контрактов", - полагают аналитики агентства.

Замедление спроса

Рост глобального спроса на нефть в ближайшие пять лет замедлится на фоне торговых разногласий в среднем до 1,2 млн баррелей в сутки в год. Всего в период до 2024 года потребление нефти может увеличиться на 7,1 млн баррелей в сутки - до 106,4 млн баррелей в сутки.

"Продолжающиеся торговые споры между ведущими державами и вышедший из под контроля Brexit могут снизить темпы роста мировой экономики и спроса на нефть. И хотя текущие настроения не внушают оптимизма, мы все же ожидаем, что спрос на нефть будет расти в диапазоне пяти лет, пусть и более сдержанными темпами", - пишут эксперты МЭА.

Темпы роста предложения нефти от стран, не входящих в ОПЕК, также замедлятся - с 2,7 млн баррелей в сутки в 2018 году до 0,3 млн баррелей в сутки в 2024 году, то есть в семь раз. Аналитики МЭА считают, что США, которые внесли львиную долю в глобальный рост добычи, нужен более высокий уровень цен, чтобы и в дальнейшем поддерживать интенсивный темп роста. "Если цены на нефть останутся в районе $60 за баррель, как это показывает технический анализ, то рост предложения в прогнозируемом периоде определенно замедлится", - отмечается в отчете.

Прогнозируется, что объем предложения от стран "не ОПЕК" вырастет в перспективе до 2024 года на 6,1 млн баррелей в сутки - до 68,7 млн баррелей в сутки.

Как следует из доклада, в 2018 году рост спроса составил 1,4 млн баррелей в сутки, в 2019 году он замедлится и к 2022 году, как ожидается, вырастет уже на 1,2 млн баррелей в сутки, а в 2023 году темп снизится до менее 1 млн баррелей в сутки.

Поддерживающими факторами для нефти будут экономики Китая и Индии, на которые придется почти половина из роста на 7,1 млн баррелей в сутки, отмечается в документе МЭА. Наиболее потребляющим сектором становится нефтехимия в связи с увеличением спроса на пластик. Еще одним фактором будет растущий спрос на авиатопливо, так как авиапутешествия становятся все более доступными для развивающихся стран.

Пик добычи нефти Россией

МЭА ожидает, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не будет продлено до конца 2019 года, что даст России возможность восстановить добычу во второй половине года и к 2021 довести ее до нового рекорда в 11,8 млн баррелей в сутки.

"Россия в рамках Венского соглашения намеревается сократить добычу на 230 тыс. барр./сутки к уровню октября 2018 года в течение первых шести месяцев 2019 года. Однако в нашем сценарии мы предполагаем, что сделка ОПЕК+ не будет продлена до конца года. Это позволит России восстановить добычу во втором полугодии", - говорится в докладе МЭА. Аналитики агентства не объясняют причин, по которым соглашение может быть не продлено.

В другой части доклада они указывают, что ожидают значительного сокращения предложения нефти от Ирана и Венесуэлы, против которых действуют американские санкции.

Достичь уровня в 11,8 млн баррелей в сутки России удастся за счет ввода новых месторождений, отмечается в докладе. Примерно 300 тысяч баррелей в сутки из этого объема даст газовый конденсат с таких месторождений, как Мессояха, Куюмбинское, а также СПГ-проекта компании "Новатэк" на Ямале.

Поддержать рост добычи поможет ввод месторождений "Роснефти" - Русское, Эргинское, Юрубчено-Тохомское, а также Сузунское и Тагульское. "Однако после ввода этих проектов в эксплуатацию мы ожидаем, что усилится падение добычи на зрелых российских месторождениях. Это приведет к постепенному снижению общей добычи до 11,6 млн барр./сутки к 2024 году", - считают в МЭА.

О соглашении ОПЕК+

ОПЕК и другие страны-производители нефти, не входящие в картель, в декабре прошлого года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Согласно этому решению, 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, должны снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки - до 25,94 млн баррелей. Десять стран "не ОПЕК" в рамках этого соглашения должны снизить добычу на 383 тысячи баррелей в сутки - до 17,937 млн баррелей в сутки.

Россия, в частности, снизит добычу на 228 тысяч баррелей в сутки.

Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.