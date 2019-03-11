Банк "Траст" завершил присоединение Автовазбанка

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Банк "Траст", на основе которого был создан банк непрофильных активов, завершил процедуру присоединения Автовазбанка. Балансовая стоимость активов, переданная в банк непрофильных активов, составила 340 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба "Траста". Процедура присоединения Автовазбанка к "Трасту" была запущена в конце декабря 2018 года.

"Переход активов Автовазбанка на баланс банка "Траст" завершил формирование периметра банка непрофильных активов. Портфель активов Автовазбанка полностью принят в работу. В настоящее время наша команда интегрирует их в общую модель "Траста", - отметил президент-председатель правления банка "Траст" Александр Соколов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В "Трасте" также заверили, что все обязательства и требования, вытекающие из договоров, заключенных ранее в Автовазбанке, сохраняют свою силу и продолжают действовать в полном объеме.

В результате присоединения Автовазбанка объем активов на балансе банка непрофильных активов достиг 2 трлн рублей, уточнили в пресс-службе "Траста".

Автовазбанк с 2015 года санировался Промсвязьбанком, который в декабре 2017 года попал на финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора, созданный Банком России.

В июле 2018 года завершилось создание банка непрофильных активов на базе "Траста", в рамках которого к нему был присоединен Рост банк. "Трасту" перешли непрофильные активы банка "Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка.