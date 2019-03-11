Воробьев: Подмосковье должно сохранить темпы роста инвестиций на уровне 20% в 2019 году

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Динамика роста инвестиций в основной капитал Московской области в текущем году должна сохраниться на уровне 2018 года, когда она составляла 20%. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

"Инвестиции в основной капитал у нас почти 900 млрд, то есть выросли на 20%. Задача - в 2019 году повторить такой же успех, чтобы такая же динамика была", - сказал он.

Губернатор добавил, что власти региона в настоящее время акцентируют свою работу на развитии экономики, создании рабочих мест, индустриальных парков. "Подали заявку на еще одну свободную экономическую зону - в Кашире. На сочинском форуме провели целый раунд переговоров с инвесторами, подписали ряд соглашений", - рассказал Воробьев.

В целом, по его словам, в прошлом году рост экономики Подмосковье составил 4,2%. Глава правительства РФ назвал это хорошим показателем.

Также Воробьев доложил, что власти региона плотно работают с социальным блоком. "Там оказывается полная поддержка нашим проектам. Мы строим две большие детские больницы - в Балашихе и Красногорске. И два образовательных центра. [Президент России] Владимир Владимирович [Путин] поддержал, профильные министры тоже поддержали. Для нас это стратегически важно", - резюмировал губернатор.