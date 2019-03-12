Авиакомпания Turkish Airlines с апреля прекратит выполнять рейсы из аэропорта им. Ататюрка

АНКАРА, 11 марта. /ТАСС/. Авиаперевозчик Turkish Airlines начнет выполнять рейсы из нового аэропорта Стамбула с 6 апреля этого года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении национальной авиакомпании.

"Уважаемые пассажиры, в связи с переездом в наш новый дом, начиная с 02:00 (время совпадает с мск) 6 апреля 2019 года, мы прекращаем выполнять все рейсы из Аэропорта имени Ататюрка. С 14:00 6 апреля 2019 года мы начнем выполнять рейсы из аэропорта Стамбула", - говорится в сообщении авиаперевозчика.