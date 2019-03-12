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Авиакомпания Turkish Airlines с апреля прекратит выполнять рейсы из аэропорта им. Ататюрка

Самолеты будут отправляться из другого стамбульского аэропорта

АНКАРА, 11 марта. /ТАСС/. Авиаперевозчик Turkish Airlines начнет выполнять рейсы из нового аэропорта Стамбула с 6 апреля этого года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении национальной авиакомпании.

"Уважаемые пассажиры, в связи с переездом в наш новый дом, начиная с 02:00 (время совпадает с мск) 6 апреля 2019 года, мы прекращаем выполнять все рейсы из Аэропорта имени Ататюрка. С 14:00 6 апреля 2019 года мы начнем выполнять рейсы из аэропорта Стамбула", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Новый аэропорт Стамбула находится на черноморском побережье в 35 км от центра города. На первом этапе транспортный хаб будет обслуживать до 90 млн пассажиров в год. На реализацию проекта которого ушло три года и было выделено $7,2 млрд.

Однако к окончанию строительства, которое запланировано на 2023 год, площадь аэропорта увеличится до 7,7 га, а пропускная способность составит 200 млн человек ежегодно. По замыслу турецкого руководства, стамбульский аэропорт получит статус крупнейшего в мире. Сейчас этот статус закреплен за американским международным аэропортом Хартсфилд - Джексон Атланта.

Аэропорт имени Ататюрка планируется закрыть, а весь авиапоток перенаправить на новый аэропорт Стамбула и аэропорт имени Сабихи Гекчен.

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