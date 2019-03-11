Профсоюз предложил удешевить Ford Focus, чтобы не закрывать завод компании в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Профсоюз завода компании Ford во Всеволожске Ленинградской области представил руководству ряд предложений, чтобы предотвратить возможное закрытие завода. Об этом сообщил ТАСС председатель первичной профсоюзной организации "Форд" во Всеволожске Михаил Сергеев.

Ранее глава европейского подразделения Ford Стивен Армстронг заявил о планируемой реорганизации бизнеса в Европе, которая предусматривает сокращение тысяч рабочих мест. Совместное предприятие Ford Sollers 5 марта сообщило, что рассматривает несколько вариантов реструктуризации бизнеса в РФ. Решение о реорганизации завода во Всеволожске будет принято во втором квартале 2019 года, сообщали в пресс-службе компании.

"Мы работодателю озвучили наши предложения. Самое главное - действующую выпускаемую модель Ford Focus максимально удешевить, то есть убрать из нее все лишние опции. <…> По нашему мнению, это вещи, которые значительно удешевят модель, а значит, сделают конкурентоспособной, так как к качеству и привлекательности модели у рынка вопросов нет, ее нужно просто сделать дешевле", - сказал Сергеев.

Он добавил, что в течение одного-двух лет можно рассмотреть возможность сборки на мощностях завода во Всеволожске китайского кроссовера или модели Ford Transit Connect, которая выпускается в Турции. Кроме того, предложения профсоюза включают реструктуризацию управления заводом в части урезания привилегий.

"Мы предложения высказали на локальном уровне и на уровне совместного предприятия (СП Ford Sollers) руководству, но пока реакции особой нет. Мы будем встречаться 15-16 марта с руководством профсоюзов Ford Европы и с европейским менеджментом компании для обсуждения ситуации", - уточнил Сергеев.

Как ранее сообщалось, продажи автомобилей Ford Mondeo и Ford Focus, которые выпускаются на заводе во Всеволожске, в 2018 году снизились к уровню 2017 года на 21,9% и 4,6% соответственно - до 2 тыс. 203 машин и 14 тыс. 388 авто. Совместное предприятие Ford Sollers образовано в октябре 2011 года Ford Motor Company и Sollers при равном участии сторон. Предприятие выпускает модели Ford Focus и Ford Mondeo во Всеволожске, Ford Fiesta и Ford Ecosport в Набережных Челнах, а также Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit в Елабуге.