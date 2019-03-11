Исследование: иностранный бизнес ухудшил оценку бизнес-климата в России

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Представители иностранного бизнеса ухудшили оценку бизнес-климата в России, количество оптимистов среди них по сравнению с 2017 года сократилось почти в три раза. Об этом говорится в исследовании "Оценка иностранным бизнесом деловой среды в России", проведенного по итогам 2018 года Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), коммуникационной группой "Орта" и агентством FleishmanHillard Vanguard.

"По мнению иностранных инвесторов, многие надежды 2017 года не оправдались в 2018 году. Количество оптимистов сократилось более чем в три раза (по итогам 2018 года только 10% увидели улучшение делового климата против 33% год назад), при этом количество тех, кто не увидел изменений - ни позитивных, ни негативных - существенно не изменилось (40% против 45% год назад). 50% отметили ухудшение предпринимательского климата (22% год назад)", - говорится в сообщении РСПП.

По оценкам авторов исследования, эти показатели сравнимы со значениями 2016 года - тогда 53% представителей иностранного бизнеса отметили ухудшение бизнес-климата в стране. "По итогам 2018 года иностранный бизнес занял более выжидательную позицию, несмотря на отсутствие каких-либо значительных проблем", - приводятся в сообщении словам главы РСПП Александра Шохина.

В исследовании отмечается, что заметно улучшилась ситуация с обеспечением потребностей бизнеса квалицированными кадрами. Если в 2017 году на их недостаток как существенную проблему жаловались 67% опрошенных, то по итогам 2018 года их доля сократилось до 40%.

В 2018 году представители иностранных компаний отмечали среди факторов негативного влияния на бизнес-климат: неэффективность налогового администрирования (рост до 40% с 21% по итогам 2017 года), рост цен (20% по итогам 2018 года против 13% по итогам 2017 года). Впервые серьезным фактором, влияющим на бизнес-климат, стало низкое качество государственного управления - рост с 1% по итогам 2017 года до 20%, указывается в сообщении РСПП.

Исследование показало значительный рост вовлеченности иностранного бизнеса в региональные социальные проекты - доля компаний, которые оказывали помощь региональным властям, увеличилась почти на треть и составила 60% в 2018 году (44% в 2017 году).

Об исследовании

Исследование "Оценка иностранным бизнесом деловой среды в России" проводится с 2011 года. Компании-участники опроса - обрабатывающая промышленность, энергетика, оптовая и розничная торговля, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовые услуги, недвижимость, сельское и лесное хозяйство, образование, здравоохранение и социальные услуги.