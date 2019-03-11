"Ведомости": проект трассы до Сочи может получить доступ к бюджетному финансированию

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Проект скоростной трасcы вдоль Черноморского побережья может к лету получить доступ к бюджетному финансированию, сообщает газета "Ведомости".

Глава Минтранса Евгений Дитрих обещал рассмотреть включение магистрали в комплексный план в случае, если проект "будет востребован и не запределен по цене".

Теперь Роcавтодор предлагает строить дорогу до Cочи не от Джубги, а от Туапсе. Таким образом, протяженность трассы сократится до 80,5 км, а стоимость снизится до 1 трлн рублей. При этом дорога будет строиться до 2037 года вместо 2024-2025 годов.

Генподрядчиком по проекту планируется сделать "Мостотрест" Аркадия Ротенберга.

Росавтодор предлагает уже в текущем году начать строительство четырехполосной дороги длиной 14,5 км, которая пройдет в обход Сочи. Стоимость трассы - около 156 млрд рублей, при этом, как как отмечается, эта сумма может вырасти до 180 млрд рублей.