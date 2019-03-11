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Песков: вопрос дальнейшей эксплуатации Boeing 737 MAX лежит в сфере ведения Минтранса РФ

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines 10 марта разбился в Эфиопии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Возможность введения временного запрета на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX после крушения судна такого типа в Эфиопии должен рассматривать Минтранс России, а не администрация президента РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Что касается вопросов технологических, связанных с продолжением или непродолжением эксплуатации такого типа воздушных судов, то это, конечно, прерогатива Минтранса, никоим образом не администрации президента", - отметил представитель Кремля.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла 10 марта жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс маршрутом из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы в районе города Бишофту.

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ЭфиопияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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