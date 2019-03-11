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Путин 11 марта проведет встречу с главой Росфинмониторинга

По словам Дмитрия Пескова, президент и глава ведомства "сверят часы"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 11 марта встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрием Чиханчиным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля не исключил, что на этой встрече глава ведомства может доложить президенту о ситуации вокруг журналистского расследования о выводе денег из РФ через офшорную сеть "Тройки Диалог".

"Сегодня день внутренних совещаний и встреч. Президент примет Чиханчина - главу Росфинмониторинга, финансовой разведки. Тем для обсуждения много, традиционно президент сверяет часы. Такая сверка часов и сегодня состоится", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, планирует ли Чиханчин докладывать главе государства о ситуации вокруг расследования, Песков сказал: "Не могу сказать. Если он посчитает это необходимым".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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