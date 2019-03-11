Комитет СФ направил Силуанову идеи по сокращению сроков отчетности об исполнении бюджета

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам направил в адрес первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова предложения по представлению в парламент годовых отчетов об исполнении правительством бюджета до конца весенней сессии, а не в осеннюю сессию, как это происходит сейчас. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Сергей Рябухин.

"Мы такие предложения формализовали по итогам заседания рабочей группы и направили и в адрес Минфина, Силуанову, и в адрес Счетной палаты, ждем реакции", - сказал Рябухин.

Он добавил, что комитет ожидает реакцию от Минфина и Счетной палаты по этому вопросу ориентировочно в апреле или мае, когда на пленарном заседании будет рассмотрен вопрос об изменениях в бюджет 2019 года. "Мы рассчитываем, что, как всегда, на пленарном заседании с этим докладом будет выступать Антон Германович Силуанов", - сказал Рябухин.

Глава комитета не смог предположить, когда может быть принято решение об изменении сроков отчетности об исполнении бюджета, так как "это зависит от многих факторов, в том числе от консолидированной позиции Минфина, Счетной палаты и правительства в целом".

Как ранее сказал в беседе с ТАСС Рябухин, предложение о переносе сроков было инициировано спикером СФ Валентиной Матвиенко и направлено на усиление роли парламента в бюджетном процессе. По его словам, перенос сроков предоставления отчета об исполнении бюджета даст депутатам и сенаторам возможность более глубоко проработать замечания и предложения, а затем сверить их с заключением Счетной палаты в сентябре. Как добавил сенатор, инициатива продиктована, в частности, необходимостью повышения эффективности мониторинга целевого расходования бюджетных средств на реализацию нацпроектов.

Как сообщил в середине февраля на заседании комитета директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в госсекторе Минфина Сергей Романов, министерство для сокращения сроков предлагает рассмотреть возможность разделения отчетности. По его словам, процедуры отчетности автоматизированы только в федеральных органах власти, которые непосредственно подведомственны правительству. Он подчеркнул, что в данный момент нет электронных систем, которые позволяют полностью в электронном виде реализовывать процедуру формирования отчетов об исполнения бюджета.