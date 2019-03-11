Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект по крабовым аукционам

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект о распределении половины квот на добычу краба через инвестиционные аукционы, проект может быть вынесен на одобрение кабинета министров в четверг 14 марта. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Константин Чуйченко.

"Мы одобрили законопроект. Обсуждение было непростым. Я думаю, что, может быть, в этот четверг законопроект будет вынесен на одобрение правительства", - сказал он. Комиссия не дала рекомендаций доработать законопроект.

Ранее Минэкономразвития РФ подготовило отрицательное заключение на законопроект о распределении половины квот на добычу краба через инвестиционные аукционы. По словам вице-премьера, позиция МЭР была учтена. "Мы учли позицию МЭР, но с ней не согласились. Это наше право", - сказал он.

По его словам, этот бизнес [по вылову краба] является высокомаржинальным, а компании готовы пойти на аукционы и платить больше, ставки сбора за тонну продукции могут доходить до 35 тыс. рублей. "При этом существующие льготы ее минимизируют до примерно $100 на тонну продукта при стоимости на рынке $20 тыс. Это несправедливо, неправильно. Мы исходили из того, что нужно повышать стоимость оплаты этого государственного ресурса", - пояснил Чуйченко, добавив, что аукционная форма является справедливой, ничто не мешает организациям пойти на аукцион.

Вице-премьер не исключил, что в ближайшее время вылов краба может увеличиться. "Наука нам дает хороший прогноз по вылову, потому не исключено, что в целом объемы вылова крабов вырастут, а, значит, и 93 организации пострадают не на 50% (из-за сокращения действующих квот - прим. ТАСС), а, может быть, значительно меньше", - уточнил он.

Позиция Минэкономразвития

В то же время в Минэкономразвития считают, что предлагаемый механизм вводит избыточные обязанности, запреты и ограничения для отрасли и приведет к необоснованным расходам как предпринимателей, так и бюджетов всех уровней. Как отмечает министерство, разработчики законопроекта не провели "комплексный анализ существующей ситуации в рыбопромышленной отрасли" и не проработали возможные альтернативы. Также Минсельхоз не предоставил данные о том, какие объекты должны будут строить победители аукционов и каковы объемы финансирования такого строительства.

В Минэкономразвития также пришли к выводу, что сокращение доли квот на вылов краба для отдельных предприятий может привести к "существенным социальным и экономическим последствиям для регионов Дальневосточного и Северного рыбохозяйственного бассейнов".

О законопроекте

Законопроект был подготовлен Минсельхозом и направлен в правительство в начале февраля 2019 года. В августе 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выставлять половину объема квот на добычу краба, ранее распределявшихся по "историческому принципу", на электронные аукционы. По замыслу авторов законопроекта, победитель торгов, который получит квоту сроком на 10 лет, будет обязан построить на территории страны объекты, перечень которых предлагается установить правительству. Минсельхоз оценил дополнительные доходы федерального бюджета в случае принятия проекта примерно в 82 млрд рублей в 2019-2020 годах.