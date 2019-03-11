Ростех нашел ошибку в расчетах SIPRI по объему экспорта вооружений РФ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" посчитала ошибочными расчеты Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) по объему российского экспорта вооружений. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в госкорпорации.

Ранее SIPRI опубликовал доклад, в котором указывается, что в период с 2009 по 2013 год объем продаж вооружений РФ составлял 27% от мирового объема, а в 2014-2018 годах этот показатель составил 21%. Сокращение российского экспорта в институте объяснили, в частности, уменьшением поставок в Индию и Венесуэлу.

"Данные SIPRI о падении объема экспорта российский вооружений не соответствуют действительности. К методике этих расчетов возникают большие вопросы", - отметили в этой связи в Ростехе.

В госкорпорации добавили, что рост в России продаж по линии ВТС отмечается последние 10 лет. В частности, "план поставок в 2018 году выполнен "Рособоронэкспортом" (входит в Ростех) в полном объеме, при этом их объем стал рекордным, достигнув $13,7 млрд".

В госкорпорации также уточнили, что в обозначенный SIPRI период РФ нарастила объемы экспортных поставок продукции военного назначения и активно развивала новые партнерства, например, в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. В Ростехе напомнили, что по данным на конец 2018 года портфель заказов "Рособоронэкспорта" превысил $51 млрд, что также является рекордным показателем за последние 10 лет.