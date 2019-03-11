Путин потребовал от Росфинмониторинга внимательно контролировать исполнителей ГОЗ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от Росфинмониторинга уделять пристальное внимание исполнителям гособоронзаказа (ГОЗ), которые оказались вовлечены в сомнительные операции.

"Исполнителями гособоронзаказа, вовлеченными в сомнительные операции, нужно, конечно, заниматься особо", - заявил он на встрече с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

Руководитель Росфинмониторинга доложил президенту, что такие риски возникают в связи с участием клиентов "Промсвязьбанка", которые занимаются исполнением подобных контрактов. "Как раз мы сейчас выделили группу людей, которые работают с комплаенс-контролем "Промсвязьбанка", обучают их, как работать, как выйти на решение этих вопросов", - подчеркнул он.