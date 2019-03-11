Исследование: Объем рынка интернет-рекламы по итогам 2018 года обогнал телевидение

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Рекламный рынок в России в 2018 году вырос на 12% по сравнению с показателями 2017 года, суммарный объем рекламных бюджетов за вычетом НДС составил почти 469 млрд рублей, интернет занял лидирующую позицию на рынке, оттеснив телевидение. Об этом говорится в исследовании Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), представленном в понедельник в ТАСС.

"Комиссия экспертов АКАР подвела итоги развития рекламного рынка России за 2018 год. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС составил почти 469 млрд рублей, что на 12% больше, чем годом раньше", - отмечено в исследовании.

При этом по итогам года интернет впервые стал самым крупным сегментом российского рынка рекламы, оттеснив на второе место телевидение, следует из исследования. Объем рынка интернет-рекламы вырос на 22% - до 203 млрд рублей, динамика сегмента телевидения превысила 9%, что позволило достичь объема 187 млрд рублей. Рынок рекламы печатных СМИ в 2018 году потерял 12% и составил 18 млрд рублей, при этом доходы digital-ресурсов издателей показали рост 13% (14 млрд рублей). По данным исследователей, показатель объемов закупки рекламы на радио не изменился с 2017 года, он по-прежнему составляет 16,9 млрд рублей.

Комиссия экспертов АКАР также провела оценку объема регионального рекламного рынка. В расчет были включены телевидение, радио, пресса и наружная реклама, показатель не учитывал московский регион. Суммарный объем региональных рекламных бюджетов в 2018 году составил 48,4 млрд рублей, что на 2% меньше аналогичного показателя 2017 года.

Было зафиксировано снижение объема рекламных бюджетов в регионах в сегменте прессы - с 5,4 млрд до четырех млрд рублей. Рынок наружной рекламы также показал снижение в пределах 5%. В регионах заказчики, по данным АКАР, "меньше вкладывают в наружную рекламу и делают фокус на продвижение с помощью телевидения: 9,5 млрд рублей против 26 млрд рублей соответственно".

Суммарный объем российского рынка маркетинговых коммуникаций с учетом рекламных бюджетов, израсходованных на создание креативных решений, на производство рекламной продукции и на оплату услуг рекламных агентств, составил около 810-830 млрд рублей, указано в исследовании.