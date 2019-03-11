Путин отметил двукратное снижение объема вывода средств из России в офшоры

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил в понедельник с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным ситуацию с выводом средств из РФ в офшоры, отметив снижение этого показателя в два раза по сравнению с 2016 годом.

На встрече с президентом Чиханчин отметил, что в случае с выводом средств в офшоры речь идет в большей степени о манипуляциях, связанных с уходом от налогов. "Но снижение (объема выводимых средств - прим. ТАСС) идет очень сильное", - подчеркнул глава Росфинмониторинга.

"Да, в два раза [по сравнению] с 2016 годом", - заметил Путин.

Согласно опубликованной на сайте Кремля стенограмме, в ходе встречи, во всяком случае, в открытой ее части, не упоминалась ситуация с инвесткомпанией "Тройка Диалог", фигурировавшей в журналистском расследовании проекта OCCRP о выводе денег из РФ через офшорную сеть

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что данное журналистское расследование содержит в том числе искаженные и неверные данные. "Там очень много фактов, которые были давно известны, они упоминались, что-то не соответствует действительности, что-то упоминается неверно, с искажениями, поэтому особой новизны в этом расследовании не содержится", - сказал представитель Кремля.

Ранее ряд СМИ опубликовал данные расследования журналистского проекта OCCRP "Центр исследования коррупции и организованной преступности", согласно которому инвестиционная компания "Тройка Диалог" под руководством Рубена Варданяна якобы создала сеть офшоров, через которую из России выводились деньги, в том числе с использованием криминальных схем. Среди получателей средств от фирм этой офшорной сети OCCRP называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина, членов семьи экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей ближнего окружения Рубена Варданяна.