Сбербанк повысил максимальный возраст для выдачи потребкредитов до 80 лет

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сбербанк с 11 марта запустил продукт "Потребительский кредит под поручительство", в рамках которого кредиты доступны клиентам до 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Мы всегда стремимся максимально удовлетворять потребности наших клиентов, поэтому разработали новый потребительский кредит для заемщиков в возрасте от 18 до 20 и от 60 до 80 лет. Также в рамках нового продукта мы снизили минимальную ставку для самого популярного среди данных сегментов диапазона суммы кредита - до 300 тыс. рублей", - прокомментировал новый продукт управляющий директор дивизиона Сбербанка "Занять и сберегать" Сергей Широков.

Получить кредит под поручительство можно будет в возрасте от 60 до 80 лет на момент окончания кредита, максимальная граница возраста по потребительскому кредиту без обеспечения составляет 70 лет.