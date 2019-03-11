Исследование: Лондон теряет более €1 трлн с уходом финансовых институтов из-за Brexit

ТАСС, 11 марта. Банки и другие финансовые институты выводят из Великобритании активы и фонды на сумму в общей сложности более €1 трлн в преддверии выхода страны из Евросоюза (Brexit), запланированного на конец марта. Об этом сообщает в понедельник аналитический центр New Financial.

Согласно его данным, банки, в том числе инвестиционные, "выводят £800 млрд (около €925 млрд), компании по управлению активами - свыше £65 млрд (€75 млрд) и страховые компании перемещают £35 млрд (€40,5 млрд)". Соединенное Королевство покидают почти 280 финансовых организаций, переезд которых обойдется в общей сложности в более чем €3,5 млрд, говорится в докладе. Около 100 финансовых институтов и компаний выбрали местом работы Дублин, 60 перемещаются в Люксембург, 41 - в Париж, 40 - во Франкфурт-на-Майне и 32 - в Амстердам.

"Это - уже не прогнозы, а реальность, - отмечает директор New Financial Уильям Райт. - После референдума в июне 2016 года [о дальнейшем участии в ЕС] всем стало ясно, что следует подготовиться к жесткому Brexit (без соглашения с Брюсселем)". Он полагает, что бизнес "продолжит покидать Британские острова и это уменьшит влияние Соединенного Королевства в европейской банковской и финансовой сфере, приведет к сокращению налоговых поступлений и экспорта финансовых услуг в ЕС".

Тем не менее Лондон, как подчеркивает Райт, останется в обозримом будущем доминирующим финансовым центром, хотя его влияние будет постепенно снижаться.

Ранее Банк Англии уведомил кабинет министров Великобритании о том, что выход Соединенного Королевства из ЕС без соглашения с Брюсселем об условиях Brexit может оказать негативное влияние на экономику страны. По словам главы Центробанка королевства Марка Карни, жесткий Brexit застанет врасплох большинство британских компаний.

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.