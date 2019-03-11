СМИ: Airbus начал испытания аэротакси

БЕРЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Компания Airbus начала в понедельник в городе Ингольштадт в Германии испытания аэротакси, получившего название CityAirbus. Об этом сообщило агентство DPA.

Ожидается, что в будущем такие такси станут альтернативой традиционным транспортным средствам, прежде всего в городах с особо интенсивным движением. Презентацию новой транспортной системы на площади перед городской ратушей провел министр транспорта Андреас Шойер и госминистр по вопросам развития цифровых технологий Доротея Бэр.

CityAirbus представляет собой похожую на беспилотный летательный аппарат машину с четырьмя сиденьями и восемью винтами. Она работает на электрической тяге. Предполагается, что такие воздушные такси будут курсировать в крупных городах, в частности от центра до аэропорта. В дальнейшем возможно и другое применение - они, например, смогут быстро доставлять медиков к местам ЧП, в крайних случаях транспортировать кровь и органы пациентам.

CityAirbus был сконструирован на заводе Airbus в баварском Донаувёрте.