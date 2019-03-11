Центробанк оценил влияние санкционной риторики на курс рубля в феврале

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Усиление санкционной риторики в отношении РФ не привело к значимым колебаниям курса рубля в феврале, сообщается в очередном выпуске обзора рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России.

"Усиление санкционной риторики в отношении России не привело к значимым колебаниям курса рубля, доходности ОФЗ в среднем остаются ниже уровней конца 2018 года", - отмечает регулятор.

Кроме того, реакция нерезидентов была незначительной и кратковременной, а доля их покупок в рамках первичного размещения ОФЗ выросла и вернулась к значениям I квартала 2018 года.

"Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ за февраль выросла с 24,4% до 25,5%", - отмечается в документе.

О планируемых США санкциях

Группа законодателей США 12 февраля представила законопроект, который предполагает введение нового пакета санкций против России. В частности, предлагается ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении российских СПГ-проектов за пределами РФ и некоторых банков. Формальным поводом для таких действий законодатели США считают инцидент в Керченском проливе между кораблями РФ и Украины в ноябре 2018 года.