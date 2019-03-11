Москву посетило около 23,5 млн туристов в 2018 году

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Москва каждый год увеличивает туристические потоки, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В прошлом году они [турпотоки] достигли 23,5 млн человек", - сказал он, посещая в понедельник отель Hilton City в аэропорту Внуково.

Градоначальник отметил такое направление, как экcкурсионные потоки. "Это граждане, которые прибывают в Москву, не останавливаясь на ночевку", - пояснил Собянин. По его данным, их число в прошлом году составило около 56 млн.

Собянин считает, что туристическая отрасль Москвы становится с каждым годом все более весомой для экономики. Мэр уточнил, что поступления в городской бюджет налогов от туротрасли ежегодно составляют порядка 120 млрд рублей.

"Это серьезные доходы. Я уверен, что они с каждым годом будут расти", - сказал мэр. Он также сообщил, что в Москве за последние годы построили более 50 качественных отелей.

"В этом году, по предварительной оценке, по заявкам инвеcторов, мы видим, что объем ввода гоcтиниц будет около 17 достаточно значимых объектов. Один из таких объектов находится здесь", - отметил мэр Москвы. Он добавил, что аэропорт Внуково "неплохо развивается с точки зрения гоcтиничного бизнеса, это [отель] уже четвертый объект высокого международного уровня".

Об отеле

Строительство отеля Hilton Moscow - Vnukovo Airport было завершено менее год назад. В июне 2018 году он принял своих первых постояльцев - гостей и болельщиков чемпионата мира по футболу. Строительство вел застройщик АО "Международный аэропорт Внуково" в рамках большой программы развития этого авиационного узла. Инвестиции в строительство отеля составили 1,5 млрд рублей.

Оператором отеля стала международная гостиничная сеть Hilton, для которой Vnukovo Airport стал пятым отелем сети в Москве. 11-этажная гостиница площадью более 30 тыс. кв. м расположена напротив главного входа в терминал А аэропорта "Внуково" и соединена с ним подземным переходом.