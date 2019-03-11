Минфин внес законопроект о продлении амнистии капитала в правительство

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Министерство финансов РФ внесло в правительство на рассмотрение законопроект о третьем этапе амнистии капитала. Подать декларацию по новому этапу можно будет с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года, сообщил журналистам в понедельник замминистра финансов Илья Трунин.

"Декларации - с 1 мая [2019 года], но если закон будет принят раньше, то, может быть, и раньше. [Срок действия третьего этапа] год, до 29 февраля", - сказал Трунин. Он пояснил, что Минфин внес в правительство законопроект о третьем этапе 6 марта.

"С точки зрения закона - это продление, появляется новый срок подачи декларации", - добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить амнистию капитала как минимум на год, но только для тех, кто переводит средства в РФ и регистрирует бизнес в специальных административных зонах.

Первый этап амнистии капитала в России проводился в период с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. По данным Минфина, тогда было подано 7,2 тыс. деклараций. Второй этап амнистии капиталов стартовал в России с 1 марта 2018 года и продлился до 28 февраля 2019 года. За этот период россияне могли задекларировать зарубежное имущество, в том числе иностранные компании и зарубежные счета, при этом переводить активы в Россию и платить с них налоги не требовалось.

В обмен заявившие освобождались от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства. Амнистия распространяется на все связанные с иностранными активами и счетами доходы, операции и сделки. Те, кто хотел вернуть капитал в Россию, могли сделать это, не выплачивая налог на прибыль или НДФЛ.