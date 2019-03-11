Жилые районы Каракаса вновь остались без электричества

КАРАКАС, 11 марта. /ТАСС/. Электроснабжение жилого сектора Каракаса вновь приостановлено после кратковременной подачи энергии вечером в воскресенье и в ночь на понедельник. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По информации опрошенных корреспондентом жителей Каракаса, во многих районах города свет появился около 20:00 вечера воскресенья (03:00 понедельника мск), затем отключался, появлялся вновь и снова отключался. Продолжительность подачи электроэнергии составляла от 10 минут до одного часа. Примерно в 01:00 (08:00 мск) подача электроэнергии в жилой сектор прекратилась.

При этом продолжала работать часть сети уличного освещения, фонари в тоннелях. Метро утром в понедельник по-прежнему не работало.

Как сообщил корреспонденту один из жителей района Санта-Фе, в ночь на понедельник там произошло ограбление супермаркета. Ранее газета El Nacional сообщила о нападении на супермаркет в воскресенье в районе Барута.

Отключение света

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.

В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар - города Сьюдад-Боливар. Из-за отсутствия света правительство Венесуэлы объявило понедельник, 11 марта, нерабочим днем.