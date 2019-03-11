ЦБ обеспокоен ростом долговой нагрузки заемщиков в сегменте потребкредитования

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Банк России обеспокоен ростом долговой нагрузки заемщиков в сегменте потребительского кредитования, возможно, с 1 октября ЦБ введет меры для ограничения этого показателя. Об этом сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева, выступая в рамках недели бизнеса, организованной РСПП.

"В последнее время начала расти вновь долговая нагрузка на фоне замедления роста потребительского кредитования. В связи с этим мы вводим коэффициент долговой нагрузки, с начала года банки должны были начать его рассчитывать и, возможно, с 1 октября будут введены новые меры с использованием этого показателя", - отметила Юдаева.

В январе Юдаева заявляла, что кредитные организации в ближайшее время начнут предоставлять Банку России данные оценки долговой нагрузки заемщиков (payment-to-income, PTI).

Об идее регулятора обязать банки и микрофинансовые организации оценивать показатель долговой нагрузки по методике ЦБ стало известно в 2018 году. Показатель должен рассчитываться как отношение совокупного платежа по кредитам к совокупному доходу заемщика.